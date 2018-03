SALVINI HA UN CUORE

domenica 11 marzo 2018''Il mio sogno e' di veder governare assieme Lega e M5S, espressioni diverse dello stesso fenomeno''. Steve Bannon, in un'intervista alla Stampa vede nell'Italia il ''cuore della rivoluzione'' del nazional-populismo. Salvini ''rappresenta il Nord, ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre Di Maio propone il reddito di cittadinanza, una versione dell'economia sussidiata, che mandera' in fallimento le casse pubbliche in meno di due anni'', dichiara Bannon dichiarando la sua preferenza per il leghista. Per Bannon ''Di Maio guarda a sinistra, vuole essere come Obama e Macron e cerca per questo l'intesa col Pd, mentre Salvini sta con il popolo, ha un cuore, essendo stato comunista e pensa solo a combattere libero commercio e migranti''. Per questo osserva Bannon ''se Salvini governera' con i cinquestelle sara' lui la forza trainante, se Salvini restera' all'opposizione potra' rivendicare il merito di aver sconfitto i corrotti come Berlusconi, se vi sara' un governo di unita' nazionale sara' sempre Salvini ad imporre gli obiettivi a cuore al ceto medio''. Lega poi ''strappera' voti al Sud ai M5s grazie alle posizioni sui migranti''.