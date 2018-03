VOTO CATTOLICO NON C'E' PIU'

sabato 10 marzo 2018VENEZIA - Mi pare evidente che, da tempo, i singoli credenti votano in maniera molto diversificata, in base alla sensibilita' e alla storia di ciascuno. Proprio per questo non ha senso parlare di un ''voto cattolico'': c'e', piuttosto, il voto dei singoli cattolici che oggi si diffonde un po' dappertutto''. Lo afferma il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, analizzando l'esito delle elezioni politiche in un'intervista al Corriere del Veneto. Per Moraglia ''la questione di fondo su cui tutti - cattolici italiani e veneti - dobbiamo interrogarci e' l'incidenza o meno, la rilevanza o meno, la sussistenza o meno della cultura d'ispirazione cattolica nella vita sociale e politica di oggi, nell'attuale contesto. Nello stesso tempo, mi chiedo anche che cosa siamo chiamati a fare''. Il Patriarca aggiunge quindi di ritenere ''necessario lavorare sulla formazione delle persone perche' cresca l'attenzione, la sensibilita' ed anche la 'convenienza' sociale dell'impegno per il bene comune e per la dignita' della persona, da tutelare in ogni momento della vita, dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', del vero senso della politica in un giusto mix di idealita' e realismo, nel corretto esercizio di una democrazia illuminata e fortificata da valori. Quanto al futuro del nostro Paese, la situazione - conclude - come tutti vediamo e' complessa e anche complicata''.