NO ALLEANZE O PD CADE ALL'8%

sabato 10 marzo 2018''Un'alleanza con i 5 Stelle? E' impensabile. Ne' con i 5 Stelle ne' con la Lega. Siamo troppo distanti per governare insieme e poi con un passo di questo tipo passeremmo dal 18 all'8%. Gli italiani sono stati chiari: ora sta a Di Maio e a Salvini far fronte al dovere e alla responsabilita' di governare l'Italia''. Cosi' il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un'intervista a QN in cui sottolinea la necessita' di ''rifondare'' il Pd. ''In una sconfitta di queste dimensioni la responsabilita' e' di tutto il gruppo dirigente del Pd. Sbagliato addossare tutta la colpa al segretario nazionale, cosi' come sarebbe sbagliato minimizzare questo risultato sostenendo di aver fatto tutto bene'', dice Nardella, secondo cui ''il Pd e' stato logorato da questi sette anni consecutivi al governo del Paese e alle necessarie scelte impopolari. Gli italiani ci hanno visto come il partito dei palazzi e del potere''. ''La rottamazione funziona. Ma quando arrivi al governo non puoi piu' solo parlare di rottamazione, la responsabilita' di governo logora'', evidenzia il sindaco, che avverte: ''Se pensiamo di cavarcela con un semplice processo a Renzi non arriveremo da nessuna parte, Renzi poi ha gia' tolto il disturbo. Non e' solo con la sostituzione del segretario che si puo' affrontare il difficilissimo rilancio di una grande forza politica che ha perso consenso. Il punto - conclude - e' come rifondare il partito, senza buttare a mare cio' che di buono e' stato fatto, cercando di capire dove marcare una discontinuita'''