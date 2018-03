TOTI: SALVINI, NO PASTICCI

sabato 10 marzo 2018''Matteo deve stare attento. Il primo governo Salvini non puo' nascere con un pasticcio. Io gli auguro di farcela, lo vedo determinato, impegnato. Ma adesso lui o trova la quadra vera, sul programma, e certamente non con il M5s, o altrimenti e' meglio lasciar perdere. E puntare a un governo istituzionale''. A dirlo il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un colloquio con il Foglio in cui caldeggia la nascita di un partito unico con Forza Italia. Per Toti ''la situazione va fatta decantare''. La legislatura deve partire e un governo va fatto, ''ma che sia un governo di 'tutti dentro' o 'tutti fuori''', afferma. L'idea e' un governo tecnico o del presidente, di larghe intese, ''con la piu' ampia rappresentanza parlamentare possibile''. Obiettivo di questo esecutivo, ''una legge elettorale che permetta davvero ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti'', afferma Toti. Inoltre ''bisogna disinnescare le clausole di salvaguardia. Altrimenti qui si alza l'Iva. Sarebbe un disastro per il paese''. Secondo il governatore occorre ''suddividere la responsabilita' tra i partiti. Immaginare un'ipotesi nella quale nessuno si sente minacciato, e tutti hanno anzi l'opportunita' di mettersi a registro, di organizzarsi''. L'esponente di FI torna quindi ad auspicare ''un nuovo contenitore politico del centrodestra all'interno del quale tutte le componenti possano competere per la leadership''. Del partito unico sarebbe leader Salvini: ''Il momento storico lo consente. Donald Trump e' la prova vivente che una leadership puo' anche nascere ben lontana dal moderatismo.