SOROS ATTACCA LA SLOVACCHIA

venerdì 9 marzo 2018Il famigerato finanziere George Soros intende rovesciare il governo del primo ministro slovacco Robert Fico, che e' contro l'immigrazione. Lo riferiscono diverse fonti stampa ungheresi vicine al governo del primo ministro Viktor Orban. Il quotidiano ''Magyar Idok'' sostiene che l'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak venga utilizzato da rappresentanti dei gruppi ''pro-Soros'' per fini politici. La testata sostiene che la persona piu' importante per il finanziere sia il presidente Andrej Kiska, una marionetta nelle mani di Soros che tenta di usare per rovesciare il governo con ogni mezzo, incuse le rivolte di piazza organizzate e finanziate per scardinare la democrazia. ''Magyar Idok'' sostiene che proteste anti-governative previste oggi sono organizzate da persone vicine ai circoli di Soros. Notizie simili sono diffuse anche dai siti di informazione vicine al governo, quali ''888.hu'' o ''Origo.hu''; in base a quanto scritto, il premier Fico ritiene che la tensione politica in Slovacchia sia favorita da Soros per completare la destabilizzazione del paese. I media citati hanno riferito che la popolarita' di Kiska nell'ultimo periodo e' in continuo calo a causa di scandali fiscali o per l'abuso che egli fa dell'aereo presidenziale a fini privati, ma anche per il suo atteggiamento positivo nei confronti dell'immigrazione e la sua relazione personale con Soros.