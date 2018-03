USA: CON BREXIT NIENTE DAZI

venerdì 9 marzo 2018Annunciando i nuovi dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha suggerito che la Gran Bretagna potrebbe evitare queste tariffe ''punitive'' dopo il divorzio dalla Ue: e' questa l'interpretazione che il quotidiano britannico ''The Telegraph'', conservatore ed euroscettico, da' del senso delle parole pronunciate da Trump ieri giovedi' 8 marzo. L'annuncio significa che tra due settimane entreranno in vigore le nuove tariffe doganali del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio. Il presidente Usa tuttavia ha detto che, almeno temporaneamente, dai nuovi dazi saranno esentati il Messico ed il Canada assieme al ''grande paese'' dell'Australia e ''possibilmente anche altri paesi'' considerati ''veri amici'' degli Stati Uniti. Il criterio indicato da Trump e' semplice: ''veri amici'' degli Stati Uniti sono quei paesi membri dell'Alleanza Atlantica che spendono di piu' per la difesa comune. Ora, fa notare il ''Telegraph'', la Gran Bretagna e' uno dei pochissimi paesi Nato che investono negli armamenti almeno il 2% del proprio Pil: oltre naturalmente agli Usa gli altri sono la Polonia, l'Estonia, la Grecia e la Romania. L'eventualita' che il presidente statunitense alla fine decida di esentare anche la Gran Bretagna dai nuovi dazi doganali provocherebbe una dura reazione da parte della Ue, che attualmente sta conducendo le trattative commerciali anche per conto del governo di Londra, in quanto paese che e' ancora membro dell'Ue fino alla Brexit. Ne conclude il ''Telegraph'', che la premier britannica ora ha un'arma in più per accelerare la Brexit dura e avere una posizione forte nei mercati Usa senza avere i dazi che ha Ue.