ITALIA E' RISCHIO SISTEMICO

venerdì 9 marzo 2018Alcuni grandi giornali britannici negli ultimi giorni hanno lanciato un'aperta campagna contro i titoli di Stato italiani. Per primo e' stato il quotidiano economico ''The Financial Times'', che ieri nella sua autorevole colonna ''Lex'' aveva messo in guardia i mercati dalla ''malriposta fiducia'' nei buoni del Tesoro italiano. A sostanziare poi quell'avvertimento il giornale della City di Londra ha pubblicato un articolo in cui la sua giornalista specializzata in mercati finanziari, Kate Allen, contesta la tesi secondo cui la mancata reazione dei mercati all'avanzata dei partiti populisti in Italia sarebbe dovuta al fatto che gli investitori avevano anticipato il risultato delle elezioni. Un altro fattore avrebbe giocato un ruolo ancor piu' importante: una grande quantita' di titoli del debito pubblico italiano e' ormai nelle mani delle istituzioni controllate dalla politica, come la Banca d'Italia; si tratta di uno stock di Btp molto maggiore di quelli detenuti dalle banche che invece gia' dal 2016 se ne stanno disfacendo. Anche l'ultima edizione in edicola del settimanale ''The Economist'' dedica alcuni articoli alle elezioni italiane, i cui risultati avrebbero superato le peggiori aspettative con la conseguenza che ora l'Italia si trova di fronte a una serie di prospettive politiche tutte piu' o meno dannose per la sua economia e per lo stato delle sue finanze pubbliche. L'avanzata dei partiti populisti, sostiene ''The Economist'', e' stata alimentata dal disagio sociale di larghe fasce dell'elettorato attratte dalle proposte di aumento dei sussidi e della spesa pubblica: il settimanale ne conclude che l'Italia e' incapace di auto-riformarsi ed rappresenta un rischio sistemico.