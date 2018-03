CONGRESSO DEL FRONT NATIONAL

venerdì 9 marzo 2018Questo fine settimana si terra' a Lille il congresso del Front National. Ne parla ''Les Echos'', sottolineando che per il partito di Marine Le Pen sara' un'occasione per ripartire dopo la sconfitta riportata alle elezioni presidenziali dello scorso anno. Nel corso dell'evento verra' annunciata la formazione del nuovo comitato centrale, insieme al nome del nuovo presidente, che sara' sicuramente quello di Le Pen visto che e' la sola candidata. L'unico annuncio importante che verra' fatto riguarda il cambiamento del nome del partito, che verra' svelato da Marine Le Pen domenica pomeriggio. ''Dobbiamo essere capaci di fare dei compromessi, di avere degli alleati'' ha detto Philippe Olivier, consigliere di Marine Le Pen. Una strategia che, secondo il quotidiano economico, sara' difficilmente realizzabile visto che per il momento nessun partito ha deciso di avvicinarsi all'estrema destra francese. Le difficolta' che sta vivendo in questo periodo il presidente dei Repubblicani, Laurent Wauquiez, hanno ridato ''speranze'' al Front National, che punta a conquistare una parte del suo elettorato in vista delle prossime elezioni europee. Il Front National e' galvanizzato dalla situazione europea e, soprattutto, italiana, dopo il buon risultato ottenuto dalla Lega di Matteo Salvini alle ultime elezioni. ''Il nostro omologo italiano e' arrivato davanti al Laurent Wauquiez locale'' ha affermato Jean Messiha, dirigente del Front National.