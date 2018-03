L'UNGHERIA ACCUSA LA UE

venerdì 9 marzo 2018''Ci considerano faticosi, devianti, sotto sotto nemmeno europei; è una storia vecchia, cominciata già nel Settecento, con Voltaire e Diderot'': György Schöpflin, eurodeputato ungherese in quota Fidesz, il partito di Viktor Orban, parla del falso ''risentimento'' verso ''l'Occidente'' nutrito dai Paesi di Visegrad. L'intervista si tiene dopo il voto italiano, quando l'avanzata di Lega e Movimento Cinque Stelle e' ancora un'ipotesi di governo solo sulla carta. ''Il vostro e' un Paese diviso'' dice il deputato. ''Il Sud e' dominato dall'M5S, Salvini conquista il Nord, nel Centro ci sono macchie di rosso, ma nemmeno poi tanto e non e' una sorpresa: la crisi dei partiti socialdemocratici e' una tendenza continentale''. A Bruxelles, Fidesz fa riferimento al Partito popolare europeo, ma alle ''forze mainstream e tradizionali'' non fa sconti. ''Se non trovano una via d'uscita saranno distrutte, alle europee del 2019 e anche piu' in là'' sottolinea Schöpflin. Convinto che la Cortina di ferro sara' pure caduta ma Est e Ovest restano divisi da incomprensioni, sospetti e pregiudizi. ''Per rendersene conto basta leggere i giornali tedeschi, inglesi e francesi'' dice l'eurodeputato: ''Descrivono un'Ungheria immaginaria, preferendo al racconto della riforma per un'amministrazione efficiente le distorsioni sulla 'destra estrema'''. Incomprensioni, pure conseguenza dell'evoluzione dell'Ue. ''L'Occidente europeo non si e' ancora messo il cuore in pace rispetto agli allargamenti del 2004, del 2007 e del 2011'' accusa Schöpflin: ''Crede che l'Europa centrale sia altro da loro''. Deriverebbero da qui piu' che dalle recinzioni di filo-spinato anti invasione, le accuse su ''Budapest xenofoba e razzista''.