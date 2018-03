SALVINI: NO AL PD E ALL'M5S

giovedì 8 marzo 2018''Non penso ad accordi con partiti, come ho detto gia'. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti, chi ci da' una mano a portare avanti quei punti e chi invece dice di 'no' a prescindere. Quindi niente accordi organici ne col Pd ne coi 5 stelle ne' con la Boldrini. Vediamo''. Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se sarebbe favorevole a un sostegno del Pd o di singoli parlamentari del Pd a un eventuale governo di centrodestra. Ma M5s e democratici riusciranno a fare esecutivo insieme? ''Chiedetelo a loro, quello che e' successo ieri e' stato un brutto segnale, prorogare alcune cariche importanti a tre giorni dal voto coi grillini assolutamente d'accordo e silenziosi fa venire il dubbio che questi stiano lavorando per spartirsi tutto quanto'', ha risposto il segretario leghista, nel corso di un volantinaggio in un mercato milanese. E alla domanda di cosa ne pensi di Carlo Calenda che s'è iscritto al Pd, Salvini ha risposto: ''Calenda mi fa tristezza'' Lo vede come un avversario? ''Non lo vedo proprio, non ha avuto nemmeno il coraggio di candidarsi e sottoporsi al giudizio degli elettori'', ha risposto il segretario leghista. ''Rispetto di piu' quei ministri che si solo candidati e magari hanno perso ma ci hanno messo la faccia'', ha continuato. ''Comodo fare le lezioncine da fuori, del resto lui e' abituato a fare così'', ha concluso.