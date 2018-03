GORI ANDRA' IN REGIONE...

giovedì 8 marzo 2018Giorgio Gori assicura che decidera' entro i termini previsti dalla legge se optare per l'incarico di consigliere lombardo e quindi rinunciare a quello di sindaco di Bergamo, anche se di fatto annuncia di aver scelto la Regione, dove sarà consigliere per cinque anni e non dovrà temere d'essere bocciato alle elezioni per il nuovo sindaco di Bergamo, il quale con i risultati delle politiche del 4 marzo con ogni probabilità sarà della Lega. Nel frattempo dice di essere tornato a fare il primo cittadino a tempo pieno ma di essere al lavoro per preparare l'opposizione al Pirellone. ''Sono tornato a Bergamo a fare il sindaco, ma sento la responsabilita' di impostare il nuovo progetto di opposizione in Consiglio regionale'', spiega in una nota l'esponente democratico sconfitto dal leghista Attilio Fontana alle regionali del 4 marzo. ''Sara' un'opposizione ferma, com'e' giusto che sia, basata sul grande lavoro di elaborazione che ha accompagnato la mia candidatura'', sostiene. ''Il centrosinistra in Regione riparte dai suoi diciotto consiglieri, che riuniro' nei prossimi giorni e con i quali inizieremo a costruire questa nuova fase - conclude -. Riguardo al mio futuro, decidero' nei tempi che la legge prevede, senza fretta. Nel frattempo faro' entrambe le cose, il sindaco di Bergamo a tempo pieno e l'impostazione del lavoro in Regione''. (