FASSINA: LEU ALLEATO DI M5S

giovedì 8 marzo 2018''Liberi e Uguali non può essere equidistante tra Di Maio e Salvini. Noi dobbiamo dare disponibilità al M5S a un confronto di merito. Lasciamo al Pd, anche alla sua cosiddetta minoranza di sinistra, la logica del tanto peggio tanto meglio''. Lo scrive Stefano Fassina in un post su Facebook. ''A Frattocchie, tanti anni fa, ci insegnavano a fare l'analisi differenziata dei fenomeni politici e sociali e a partire sempre - prosegue - dall'interesse del Paese, non dal nostro. Guardiamo all'Italia e all'agenda di chi ha intercettato la domanda di alternativa di larga parte di quel popolo delle periferie tradito dalla sinistra storica e dalla sinistra di movimento: la prima caduta prigioniera dell'europeismo liberista; la seconda segnata dalla nascita da un aristocratico cosmopolitismo, continua il post. La base sociale del M5S è in larga parte quella che era e che vorremmo fosse la nostra base. Le proposte e le personalità individuate da Di Maio sul versante economico e sociale sono in sintonia culturale e programmatica con le nostre e con noi. Continuare a guardare al mondo del Pd pre-renziano, come abbiamo fatto con il programma e la classe dirigente di LeU in prima fila in campagna elettorale, ci condanna alla marginalità'', conclude Fassina.