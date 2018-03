CODE REDDITO CITTADINANZA

giovedì 8 marzo 2018''Il governo non e' stato ancora formato, ma le politiche lavorative elaborate dal Movimento 5 Stelle si sono gia' rivelate fallimentari, ridicole e controproducenti. In Puglia, nelle scorse ore, alcuni giovani si sono presentati fuori dai Caf locali per richiedere il reddito di cittadinanza, uno dei prodotti piu' esclusivi della propaganda grillina. Cio' dimostra in maniera inequivocabile che i 5Stelle sono i nemici piu' letali per la crescita del Paese, per il suo sviluppo, per il rilancio del lavoro e delle politiche lavorative''. Lo dice l'europarlamentare Stefano Maullu, Forza Italia. ''La disoccupazione giovanile non si puo' risolvere con il reddito di cittadinanza- sostiene Maullu- con uno strumento che stimolerebbe soltanto l'ozio e l'inerzia dei giovani, ma con iniziative mirate per facilitare il loro inserimento lavorativo, con il rafforzamento dei legami tra il sistema educativo e l'impresa, in modo tale da semplificare l'incontro tra domanda e offerta. Cio' si puo' ottenere anche grazie all'Europa e al programma Erasmus+, che negli ultimi anni ha contribuito a formare e a preparare migliaia di giovani alla sfida piu' significativa, quella del lavoro. Il reddito di cittadinanza, da questo punto di vista, e' soltanto una mera trovata elettorale, un espediente ideato con l'unico scopo di attirare i giovani e i disoccupati. La crescita del Paese dipendera' anche dall'intraprendenza e dalle capacita' dei giovani, dalla loro vitalita', dalla loro volonta' di misurarsi con nuove sfide. Con il reddito di cittadinanza, invece, l'entusiasmo e il potenziale dei giovani verrebbero soffocati in un ozio sterile e improduttivo''.