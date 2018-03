FIN.TIMES: ITALIA VA PUNITA

giovedì 8 marzo 2018LONDRA - ''Il massiccio voto degli elettori italiani ai partiti populisti ed euroscettici nelle elezioni di domenica scorsa 4 marzo ha resuscitato una minaccia esistenziale all'eurozona che i mercati sembrano tuttavia determinati ad ignorare'': e' questa l'opinione che il quotidiano economico britannico ''The Financial Times'' esprime attraverso la sua autorevole colonna ''Lex''. Dopo aver richiamato tutti i consueti dati sugli squilibri finanziari dell'Italia, l'autore del commento esprime sorpresa per il fatto che tutti i principali indicatori dei mercati di titoli pubblici non sembrano affatto aver reagito al clamoroso risultato elettorale italiano: secondo ''Lex'', il mercato ha la cattiva abitudine di sottostimare gli effetti della propaganda populista, basta vedere cosa e' successo in Gran Bretagna con la Brexit. Di conseguenza, scrive il ''Financial Times'', gli investitori dovrebbero ''punire'' i buoni del Tesoro italiano con uno spread piu' ampio nei confronti dei titoli tedeschi; almeno, sostiene, finche' in Italia non sara' formato il nuovo governo e non si capira' quale politiche intendera' adottare. Per ora, come racconta il corrispondente da Roma del ''Financial Times'', James Politi, nel nuovo Parlamento italiano non c'e' nessuna chiara maggioranza in grado di formare un governo: la soluzione della crisi politica al momento appare molto difficile ed un ruolo centrale sara' svolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.