ITALIA BAMBINO PROBLEMATICO

giovedì 8 marzo 2018Volker Wieland, uno dei piu' importanti economisti tedeschi, analizzando le recenti elezioni italiane ha dichiarato al quotidiano ''Handelsblatt'' che la formazione di un nuovo governo sara' probabilmente difficoltosa. Il debito pubblico elevato e la bassa crescita fanno da anni dell'Italia un ''bambino problematico'' nella zona euro. Le riforme strutturali necessarie sono state posticipate e rimandate a lungo. Il precedente governo ne ha intraprese di importanti negli ultimi anni e l'economia ha finalmente ripreso a crescere, ma secondo Wieland tali interventi potrebbero essere giunti troppo tardi. Secondo l'economista tedesco, la Bce non dovrebbe posticipare la normalizzazione della politica monetaria necessaria per l'area dell'euro a causa della crisi politica italiana. Al contrario, il Consiglio direttivo dovrebbe normalizzare il piu' rapidamente possibile gli acquisti di obbligazioni, gia' a partire dal 2018. A parere dell'economista, in Italia non solo il mercato del lavoro, ma anche il sistema giudiziario devono essere riformati per che' sia garantito n quadro legale minimamente affidabile. Sarebbe importante inoltre introdurre un codice fallimentare per gli Stati. La Germania e la Francia dovrebbero lavorare insieme su questi temi. In generale c'e' un grande rischio per il tasso di interesse. Le banche e le casse di risparmio stanno acquistando depositi a breve termine e concedendo prestiti a lungo termine. Pertanto e' giusto interrompere gli acquisti netti di obbligazioni prima che i tassi a lungo termine salgano al di sopra dei tassi a breve termine. Soprattutto in Italia, c'e' il rischio secondo Wieland che lo Stato e le banche si indeboliscano a vicenda.