YAD VASHEM REGIONE LOMBARDIA

giovedì 8 marzo 2018MILANO - La Regione Lombardia e lo Yad Vashem, il museo israeliano dell'Olocausto, lavoreranno con 'Figli della Shoah' per favorire e promuovere attivita' culturali, educative e formative. Sono questi i contenuti della dichiarazione comune di intenti presentata nell'ambito del seminario di aggiornamento 'Punti di luce: le donne nella Shoah', svoltosi all'auditorium 'Giovanni Testori' di Palazzo Lombardia, firmata per la Regione dal presidente Roberto Maroni, per i 'Figli della Shoah' da Liliana Segre e per lo Yad Vashem da Dorit Novak. Le attivita' di collaborazione - si legge in una nota di Palazzo Lombardia - potranno includere interventi di sensibilizzazione di docenti e studenti e operatori culturali, iniziative di approfondimento sui diversi aspetti della civilta' ebraica e sui luoghi simbolo dell'Olocausto, la realizzazione e lo scambio di materiali didattici. La dichiarazione di intenti sottolinea anche il prezioso contributo e il valore pedagogico reso disponibile dallo Yad Vashem agli educatori di lingua italiana, in accordo con la Regione Lombardia, con l'intento di promuovere una sempre piu' stretta collaborazione e coltivare il dialogo comune.