UE:NO DEF ITALIA? NO PROBLEM

mercoledì 7 marzo 2018BRUXELLES - Se non dovesse essere formato un nuovo governo in Italia entro la fine di aprile, la Commissione Europea è pronta a ricevere un Def basato su ''uno scenario a politiche invariate'', come è accaduto in altri Paesi che hanno avuto bisogno di tempo per formare un nuovo esecutivo dopo le elezioni. Lo ha spiegato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxelles. ''Per quanto riguarda gli ulteriori passi nel semestre europeo - ha detto Dombrovskis - nel caso dell'Italia uno dei passaggi riguarda anche la valutazione da parte degli Stati membri della regola del debito, ma non salterei alle conclusioni, perché dobbiamo vedere il risultato del 2017 e i primi passi del 2018. E naturalmente dovremo vedere qual è lo stato delle cose per il governo, perché riconosciamo che un governo ad interim potrebbe non avere la piena autorità di bilancio per venire avanti con proposte che poi ricadranno sul prossimo governo''. ''In questo caso accettiamo documenti basati su uno scenario a politiche invariate, come è avvenuto per altri Paesi. Ma non salterei alle conclusioni, in questa fase dobbiamo vedere il processo di formazione del governo in Italia e quale direzione politica prenderà'', ha concluso Dombrovskis. Nella sostanza, la Commissione Ue avvisa l'Italia che l'assenza di un governo legittimato dalle elezioni non crea un problema per il Documento di programmazione economica e finanziaria che l'Italia deve inviare alla Commissione Ue in aprile. La Commissione Ue nel caso terrebbe validi i dati contenuti nel Def precedente del 2017.