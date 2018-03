LA RUSSA: ARRIVERA' AL 2019

mercoledì 7 marzo 2018''Noi siamo convinti che, al di la' ogni 'pateracchio', le elezioni siano l'unica soluzione. Ma fino alle elezioni europee (del 2019 - ndr) in un modo o nell'altro la legislatura, secondo la mia esperienza, proseguira': sara' quello il momento di verifica. Se si trovasse una maggioranza di governo sarebbe questo l'orizzonte temporale della prossima legislatura, secondo Ignazio La Russa, che ne ha parlato oggi nel corso di un conferenza stampa a Milano. Per quanto riguarda il futuro prossimo invece ''l'unica possibilita' che si faccia una legge elettorale in 15 giorni'' e' mantenere ''questa legge con 'l'emendamento 'La Russa''' afferra il senatore, autocitandosi. E spiega che la modifica da lui depositata prevedeva che ''col 37 per cento dei deputati di prendeva un premio di maggioranza di 14 punti per arrivare al 51 per cento'': ''con quell'emendamento noi oggi avremmo un governo: certo, in quel momento, quando l'ho presentato non potevo sapere che quella soglia l'avremmo raggiunta noi'' conclude La Russa. Infatti, l'emendamento alla legge elettorale è stato presentato all Camera dei deputati da Ignazio La Russa durante la discussione che ha portato all'attuale legge elettorale detta ''rosatellum'' dal nome del primo firmatario, l'onorevole Rosati del Pd, ma è stato bocciato dalla maggioranza. E' accaduto nel mese di ottobre del 2017.