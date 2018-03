LEGA: REGIONE RIPARI STRADE!

mercoledì 7 marzo 2018BOLOGNA - Strade bucate come il groviera. Tutta colpa dell'ondata di maltempo che si e' abbattuta sull'Emilia-Romagna nei giorni scorsi. E ora la Regione ''stanzi i fondi necessari per riparare i danni''. A chiederlo e' il gruppo della Lega in viale Aldo Moro, con un'interrogazione alla Giunta Bonaccini. ''Pur continuando formalmente a mantenere la funzione di gestione delle strade- sottolineano gli esponenti del Carroccio- in seguito alla riforma Delrio sono stati tagliati sia fondi che il personale delle Province. Pertanto intendiamo sapere se la Regione si fara' carico di ripristinare lo stato delle vie di comunicazione dell'Emilia-Romagna''. La forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, rilevano i leghisti, ''ha assestato un duro colpo alle strade della nostra regione. Sia sulle corsie dell'autostrada, sia sulle vie piu' trafficate delle citta', ma anche nei paesi di provincia, si sono aperte vere e proprie voragini che hanno causato seri danni sia agli autoveicoli sia alla circolazione stradale''. Secondo il Carroccio, dunque, ''il dissesto ormai storico delle strade provinciali dell'Emilia-Romagna, ulteriormente aggravatosi a causa del maltempo, necessita di un intervento urgente anche dal punto di vista economico''. Per questo, i leghisti chiedono alla Giunta Bonaccini di ''attivarsi, in collaborazione con le Province, per monitorare le condizioni delle strade e stanziare i fondi necessari per riparare i danni subiti''.