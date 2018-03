CONTRORDINE: RENZI LEADER...

mercoledì 7 marzo 2018''Renzi ha fatto il segretario quando il Pd ha vinto e quando ha perso. Ha fatto un passo indietro quando serviva. Scaricare la sconfitta del Pd tutta sulle spalle di Renzi è uno sbaglio e credo che la direzione debba fare una riflessione complessiva sull'esito del voto, che non si può limitare al Renzi si o no''. Lo ha detto il capogruppo uscente del Pd alla Camera, Ettore Rosato, anticipando in una dichiarazione a Montecitorio, il tema della direzione Dem che si terrà lunedì prossimo. ''Il Pd deve concentrarsi sulle cose che deve fare. La relazione - lo abbiamo detto e lo ripetiamo - la farà Maurizio Martina perché è il vice segretario, visto che Renzi è dimissionario. La discussione su cosa farà Renzi il giorno dopo, francamente non mi appassiona. Sarebbe più importante capire cosa fanno M5S e Lega il giorno dopo. Renzi è il leader del Pd e penso che lo resterà''. La decisione di aver rimandato l'elezione del segretario a dopo la formazione del governo è giusta. ''Ci mancherebbe alto - osserva Rosato - che durante le consultazioni ci mettiamo a fare un congresso. Noi siamo un partito coeso. Mi viene da ridere al solo pensiero di sapere cosa accadrà nella prossima legislatura, visto che, in quella passata, il M5S si è perso per strada il 20-30% dei parlamentari che aveva eletto''. Quindi Rosato sta dicendo che Renzi resterà il ''leader'' del Pd, che è ''dimissionario'' cioè non dimesso e che tutto più o meno continuerà come prima...