TRENTO: BOMBA SEDE CASAPOUND

mercoledì 7 marzo 2018TRENTO - La bomba fatta esplodere nella notte davanti alla sede di CasaPound a Trento ha provocato danni alla serranda e alla porta d'ingresso de ''Il Baluardo'', il luogo in via Ancilla Marighetto dove si ritrovano i militanti del movimento della tartaruga. Si tratta della seconda bomba in quattro anni contro la sede trentina di Casapound. A commentare il gesto il coordinatore di CasaPound di Trento, Filippo Castaldini: '' e' l'ennesimo gesto di chi non sa piu' proporre ed e' incapace di confrontarsi. Al termine di una campagna elettorale che ha visto un antifascismo isterico manifestare con contenuti minimi ma sempre maggior violenza, oggi l'epilogo compiuto dai figliocci di quei politici che in queste settimane hanno sproloquiato di antifascismo, chiedendo la chiusura di un movimento legalmente riconosciuto come il nostro e che, come al solito, sempre protetti e legittimati, hanno agito con il favore della notte''. Castaldini ha concluso affermando ''che e' un gesto che vorrebbe fermare le nostre attivita' ma che non otterra' il risultato sperato. Non abbandoneremo un solo campo di battaglia, un solo italiano, non arretreremo di un passo, la nostra forza viene da tutti quei cittadini che hanno riconosciuto in noi e nel nostro movimento, la possibilita' di un riscatto per la nostra Nazione. Il nostro muro non cede''.