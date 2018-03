VESCOVO: LA LEGA RASSICURA

mercoledì 7 marzo 2018''La Lega agli occhi della gente non è solo Salvini, ma anche persone sul territorio che sono percepite come più rassicuranti''. Lo sottolinea il vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, in un'intervista nella quale riflette sul voto nel Paese con particolare riferimento a quello della sua città che ha registrato un'impennata di voti della Lega. Ad un mese dall'aggressione razzista e fascista di Luca Traini, il Carroccio a Macerata è passato dallo 0,6% del 2013 al 21%. C'è chi ha parlato di un 'effetto Traini' sul voto. I fatti complessi - premette il presule - non hanno mai un'origine semplice ed un risultato elettorale è sempre la somma di tanti fatti complessi''. Ad ogni modo, osserva, ''la Lega agli occhi della gente non è solo Salvini, ma anche persone sul territorio che sono percepite come più rassicuranti. Poi molti qui hanno rapporti di lavoro con il nord e le sue industrie e conoscono paesi, cittadine e città amministrate bene dalla Lega da vari anni''. Il vescovo di Macerata, sull'esito del voto a Macerata, ritiene abbia pesato ciò che è accaduto nel post terremoto: ''due anni dal terremoto, senza risultati significativi per la ricostruzione in cui tanti speravano anche per una ripresa dell'economia locale, hanno delegittimato il centrosinistra sia nazionale che locale''. Anche la crisi delle banche: ''La crisi delle banche, vedi Banca Marche, ha colpito al cuore i risparmi di varie famiglie ed ha creato sfiducia nel mondo politico locale e nazionale che non ha saputo evitarla''. Monsignor Marconi tornando a quanti hanno visto un 'effetto Traini' e un effetto 'Pamela' sul voto lo ha smentito: Macerata non è razziste nè fascista, le accuse anzi hanno indispettito.