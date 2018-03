SALVINI: PRONTI SE CI CHIAMA

martedì 6 marzo 2018''Se verremo chiamati (dal presidente Mattaeella -ndr), siamo pronti. Non facciamo accordi partitici o politici. Noi abbiamo un programma: chi condivide lo condivide e chi ci sta, bene''. Lo dichiara il segretario federale della Lega Matteo Salvini, a conclusione dell'incontro con il governatore lombardo uscente Roberto Maroni e il suo successore Attilio Fontana, in piazza Citta' di Lombardia, a Milano. ''C'e' un parlamento, c'e' un candidato premier e c'e' un programma che portera' l'Italia fuori dalle sabbie mobili in cui ci hanno lasciato. Chi vuole sostenere questo programma lo accettiamo. Ma non faremo accordi partitici'', assicura il segretario federale della Lega Matteo SALVINI, a margine di un incontro tra il governatore lombardo uscente Roberto Maroni e il suo successore Attilio Fontana, in piazza Citta' di Lombardia, a Milano. Pero', ammette che e' disponibile ad ascoltare ''chi ha idee che ci permettono di realizzare il nostro programma. Penso che gli accordi, fra partiti, nel segreto delle stanze chiuse, non sia quello che vogliono gli italiani'', sostiene. ''C'e' una coalizione che ha vinto, quella del centodestra, con la Lega che ha preso una quantita' di voti incredibile. Siamo pronti per governare'', conferma. E a chi gli chiede se fosse disponibile a fare un passo indietro, qualora ci fosse un accordo, all'interno della sua coalizione, su un altro nome, per la carica di premier, risponde che ha ''fatto una campagna elettorale in lungo e in largo per 'SALVINI premier', ci hanno dato 12 milioni di voti come coalizione, 5 milioni alla Lega e poi mi dicono: cosa fai, ti scansi? No''.