VERSO M5S-PD SENZA RENZI

martedì 6 marzo 2018Una lista di circa 10 punti programmatici da proporre agli altri partiti. E' l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio che, a due giorni dalle elezioni, sta studiando le prossime mosse per riuscire a trovare i numeri che gli consentano di avere una maggioranza in Parlamento e quindi dar vita a un governo 5 stelle. Il candidato premier M5s, secondo quanto si apprende, questa mattina presto era gia' nel suo ufficio a Montecitorio per proseguire nella messa a punto del metodo da seguire nei prossimi giorni. Un metodo, viene spiegato in ambienti pentastellati, che sara' coerente con quanto annunciato da Di Maio in campagna elettorale e ribadito dopo la vittoria alle elezioni, e cioe' trasparente, pubblico, senza ''stanze segrete'' o ''strani inciuci''. M5s, secondo quanto si apprende da fonti autorevoli pentastellate, continua a guardare al Pd, a patto che sia senza Matteo Renzi: sono in tanti tra i 5 stelle a dire che si preferirebbe un dialogo con il centrosinistra che comprenderebbe Leu e il Partito democratico 'deRenzizzato'. Ma cio' che emerge con ancor piu' nettezza, almeno ad oggi, e' l'orientamento a rifiutare un'intesa con la Lega di Matteo Salvini. La difficolta', viene spiegato, e' che un'alleanza con i leghisti rischierebbe non solo di creare una spaccatura all'interno del Movimento ma rappresenterebbe anche un serio problema rispetto all'elettorato del sud che ha scelto M5s con percentuali altissime. Detto questo, precisano altre fonti 5 stelle, ancora e' prematuro e nulla e' deciso. In ogni caso, dopo l'appello pubblico rivolto da Di Maio ai partiti subito dopo la vittoria (''siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche'') i 5 stelle si aspettano di avere contatti.