SCONTRI STUDENTI POLIZIA

martedì 6 marzo 2018MILANO - Scontri tra studenti e polizia all'università Statale di Milano, dove il Senato accademico è chiamato a esprimersi sul trasferimento delle facoltà scientifiche dell'ateneo da Città studi all'ex area Expo. All'esterno dall'ateneo non sono mancati i momenti di tensione tra un gruppo di ragazzi, riuniti per protestare contro il possibile 'traloco' , e le forze dell'ordine. Una cinquantina di giovani ha prima protestato sulle scale di via Festa del Perdono, poi i manifestanti, che nel frattmpo sono aumentati di numero, si sono spostati all'esterno e hanno sfilato fino a via Sant'Antonio, dove si trova l'aula in cui il Senato è stato chiamato a votare dal rettore Gianluca Vago, il corteo è stato bloccato da un cordone delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine e entrare nel palazzo, ma carabinieri e polizia li hanno bloccati con diverse cariche. Non si hanno al momento notizie di feriti o contusi. Il rettore Vago, in previsione di possibili manifestazioni, aveva deciso di spostare il luogo dell'assemblea in cui si sarebbe tenuto il voto finale sul trasferimento delle Facoltà scientifiche della Statale dalla zona di Città studi all'ex area Expo, un progetto di cui si parla da diverso tempo ed è molto contestato. Secondo i promotori, il trasferimento garantirebbe agli studenti spazi più moderni e appropriati rispetto ai vecchi edifici di Città Studi. Senza contare che sito dove nel 2015 si è svolta l'Esposizione universale e dove sorgerà anche lo Human Technopole verrebbe rilanciato. Contro il trasloco dell'università sono i cittadini dello storico quartiere ''città studi'', temono si svuoti e si impoverisca.