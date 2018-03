DUE ELETTI LEGA ALL'ESTERO

martedì 6 marzo 2018''La Lega di Matteo Salvini fa la storia anche all'estero. Nelle circoscrizioni d'oltreconfine, infatti, per la prima volta la Lega ha ottenuto due eletti: Simone Billi in Europa e Luis Roberto Lorenzato in Sudamerica. Ciò dimostra come l'interesse attorno alla Lega superi i confini italiani. Il nostro è infatti un progetto che ha portata internazionale, ponendosi come alternativo alla globalizzazione''. Lo dichiara l'europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, responsabile della Lega nel mondo. ''Globalizzazione -aggiunge- che ha portato solo concorrenza sleale, evasione ed elusione fiscale delle multinazionali, migrazioni, perdita dei diritti dei lavoratori e delocalizzazioni. Noi siamo invece per la difesa e la tutela del nostro lavoro, dei nostri marchi, dei nostri diritti e per la salvaguardia delle nostre identità e tradizioni, che gli italiani negli anni hanno saputo portare all'estero, facendo apprezzare il Made in Italy in tutto il mondo''.