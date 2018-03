CASINI GIA' SI SMARCA DAL PD

martedì 6 marzo 2018''Io non ho vinto da solo. L'incontro tra moderati e progressisti ha funzionato bene. Ha, come si usa dire dato i suoi frutti ma io non sono diventato di sinistra. I cittadini conoscono bene la mia storia. Sono un bolognese che ama la sua città e che rispetta il suo popolo, con le proprie radici e tradizioni''. Così Pier Ferdinando Casini, in una intervista al Quotidiano Nazionale, sulla sua vittoria a Bologna per il centrosinistra. E aggiunge: ''Io non sono del Pd. Ma un suggerimento vorrei darlo: si avvii una riflessione seria sul fatto che, in tutt'Europa, la socialdemocrazia è marginalizzata o addirittura sta scomparendo. Non sarà un caso se subiamo il populismo come gli altri'', ''prendiamo atto che in questa fase storico-politica siamo sconfitti. Ma è possibile che, a Ferrara, la Lega sia il primo partito? Sì, è possibile''. E di Renzi dice: ''In questi casi si trova sempre un capro espiatorio. Troppo facile. Facile dare addosso solo a lui''. Gentiloni, inoltre, ''è stato un ottimo presidente del Consiglio. E una risorsa della repubblica. Prendere voti è altra questione. Ma vale il discorso per Renzi: se non ci fosse stato Matteo sarebbe andata meglio? Ho i miei dubbi''. Infine una battuta su Berlusconi: ''Ha fatto un miracolo prendendo il 14 per cento da solo. Senza partito. Ma il tempo passa anche per lui''.