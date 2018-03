FONTANA: CISL SI CONGRATULA

martedì 6 marzo 2018''Il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci, si congratula con il presidente Attilio Fontana per la sua brillante elezione alla guida della Lombardia''. Lo si legge in una nota. ''Sono certo - afferma Duci - che nel governo della regione economicamente più avanzata e più industrializzata d'Italia confermerà la disponibilità all'ascolto, al dialogo e al confronto sul merito, che l'ha contraddistinto alla guida di Anci Lombardia''. ''Nell'augurargli buon lavoro, la Cisl lombarda - si trova ancora scritto - conferma la volontà espressa nell'incontro dei giorni scorsi di lavorare insieme, ciascuno nel suo ruolo, per affrontare le sfide più urgenti che attendono la nostra regione. 1. Una piena buona occupazione per i giovani e le donne. 2. Il rilancio del manifatturiero, che è da sempre la forza trainante dell'economia lombarda, anche con il completamento delle infrastrutture necessarie. 3. La piena attuazione dell'accordo sottoscritto nel settembre 2014 con il predecessore di Fontana, che è alla base della riforma del sistema sociosanitario lombardo, in gran parte ancora da attuare. 4. Un maggiore sostegno al carico economico e alle problematiche che gravano sulle famiglie con componenti fragili e non autosufficienti. 5. L'attenzione alle crescenti condizioni di povertà di tante persone, anche nella ricca Lombardia. 6. Un deciso efficientamento della rete di trasporto pubblico su ferro e su strada, nell'interesse dei lavoratori e degli studenti pendolari''.