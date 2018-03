LEGA-M5S AMICI DELLA RUSSIA

martedì 6 marzo 2018''I due partiti populisti la cui avanzata e' stata sancita dalle elezioni italiane di domenica scorsa hanno stretti legami ideologici con il Cremlino e potrebbero modificare la politica estera dell'Italia a favore della Russia del presidente Vladimir Putin''. Lo scrive il quotidiano laborista britannico ''The Guardian''. Nell'articolo, la corrispondente da Roma Stephanie Kirchgaessner nota come nella campagna elettorale si sia parlato assai poco di politica estera: ma gli accenni fatti sia dal Movimento 5 stelle che dalla Lega (ex Lega nord) alla possibilita' che il paese esca dalla Nato, la loro richiesta di abbandonare le sanzioni contro la Russia che hanno danneggiato l'economia italiana e l'appoggio che entrambi hanno dato all'intervento militare russo in Siria fanno pensare, secondo la giornalista inglese, ad un possibile allontanamento dell'Italia dalla sua tradizionalmente forte partecipazione all'Alleanza Atlantica e dai suoi stretti legami con gli Stati Uniti. Nonostante le smentite degli interessati, il ''Guardian'' elenca i numerosi segni dei legami dei due partiti populisti con la Russia di Putin e cita il professore Raffaele Marchetti dell'Universita' Luiss di Roma, il quale ricorda come ad un evento organizzato l'anno scorso dall'ambasciata russa in Italia fossero presenti esponenti politici appartenenti a due soli partiti italiani, appunto il M5s e la Lega. Secondo un esperto citato dal quotidiano laburista, non e' detto che l'aumentata influenza di questi due partiti sulle scelte politiche dell'Italia portera' a grandi cambiamenti nelle relazioni con la Russia, ma potrebbero voler negoziare su una serie di questioni a partire dalle sanzioni Ue.