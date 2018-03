LOMBARDIA: LEGA 2 VOLTE F.I.

lunedì 5 marzo 2018La Lombardia che esce dalle elezioni politiche del 4 marzo è a trazione leghista. La Lega di Matteo Salvini ha ribaltato i rapporti di forza del 2013, doppiando Forza Italia in tutte le circoscrizioni. Al Senato, il centrodestra in Lombardia prende il 47,2% dei voti e il Carroccio, con il 28%, doppia Forza Italia (14%). Il sorpasso c'è stato anche ad Arcore, dove la Lega prende il 23,7% contro il 15,6% del partito guidato da Silvio Berlusconi. Lo stesso scenario si replica alla Camera: le quattro circoscrizioni della Lombardia vedono il partito guidato da Salvini in forte vantaggio. Nella prima circoscrizione (Milano e Monza), il Pd è primo partito con il 23,1%, ma la Lega è a quota 22,2% preferenze contro le 14,3% di Fi. Stesso scenario nella circoscrizione 4 (province Cremona, Lodi, Mantova e Pavia), dove è il primo partito con il 28,3%; nella circoscrizione 3 (Bergamo e Brescia), ha il 34,3% contro il 12% degli azzurri. Nella circoscrizione 2 (Como, Lecco, Sondrio, Varese), il centrodestra raggiunge il 50% dei voti con la Lega al 31,9%.