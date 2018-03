CALDEROLI:GRAZIE AI LEGHISTI

lunedì 5 marzo 2018''Grazie. Grazie ad ognuno di voi, grazie ad ogni simpatizzante o militante che, in ogni Regione italiana, nelle grandi aree metropolitane o nei piccoli paesini, ha lavorato per diffondere le buone idee della Lega, per far arrivare la nostra voce in ogni angolo, per rendere ancora più forte il nostro progetto. In questi due mesi ho girato per tutta l’Italia, sono stato in tutte le Regioni e ovunque, e sottolineo ovunque, ho trovato una convinzione e un entusiasmo che mi avevano portato a prevedere, nei giorni scorsi, che la Lega sarebbe stata il primo partito della coalizione del centrodestra. E così è stato. Ne ero sicuro dopo avervi incontrato, dopo aver trovato tanta gente che si impegnava per strada, nei mercati, nelle sezioni. E adesso avanti tutta per tradurre in fatti la promessa ‘Prima gli italiani’. Avanti per cambiare, per rimettere le cose a posto, per ridare lavoro e sicurezza a tutti, per rialzare la testa in Europa, per tornare padroni a casa nostra e padroni del nostro futuro''. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.