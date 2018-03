LIGURIA: CDX QUADRUPLICA

lunedì 5 marzo 2018GENOVA - ''I risultati delle elezioni politiche in Liguria confermano l'ottimo successo della coalizione di centrodestra, che in tutti i territori cresce rispetto alle straordinarie vittorie delle passate regionali e delle scorse amministrative, confermandosi la prima forza della regione''. Cosi', in una nota, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta l'esito delle elezioni politiche. Per il governatore, ''il successo del 'modello Liguria' e' ancor piu' palese nei numeri: la coalizione passa da tre parlamentari ad un numero ancora variabile, per lo spoglio in corso, di circa dodici parlamentari, che significa quadruplicare la rappresentanza ligure di centrodestra a Roma''. Il presidente sottolinea che si tratta di ''uno straordinario risultato e a tutti gli eletti va il nostro miglior augurio di buon lavoro, certi che si batteranno compatti per le esigenze di crescita e sviluppo del nostro territorio e per valorizzare un modello politico virtuoso''. Al contrario, non manca di appuntare il governatore, ''da una delle sue roccaforti storiche, scompare praticamente il Partito democratico, che prosegue il trend in discesa delle ultime due tornate elettorali, non riuscendo ad aggiudicarsi neppure uno dei nove collegi uninominali della regione.