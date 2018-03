SALVINI: SENTIRO' BERLUSCONI

lunedì 5 marzo 2018''È una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità. Siamo cresciuti anche più dei Cinque Stelle che sono evidentemente primi, quindi complimenti, ma la Lega è quella che è cresciuta dal 4 al 18%. Sono uso mantenere la parola data e l'impegno preso con gli italiani. Questo impegno preso riguarda una coalizione di centrodestra con cui abbiamo dritto e dovere di governare nei prossimi cinque anni. Ho letto ipotesi bizzarre. La squadra è quella del centrodestra. L'arroganza di Renzi e dei suoi è stata punita. Escludo governi di scopo, governi tecnici, a tempo, istituzionali ma ho il dovere di parlare con tutti. La squadra però è quella con cui abbiamo giocato la partita''. Così il segretario della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio, a Milano. ''Sceglierà il presidente della Repubblica il presidente del consiglio più vicino alla realtà'', ha aggiunto. Quanto agli equilibri con gli alleati e la premiership all'interno centrodestra ''se l'accordo era che chi avesse preso un voto in più si prendeva l'onore e l'onere di guidare il Paese, la nostra squadra è pronta, non dico io perché da solo non vado da nessuna parte, ma la squadra è pronta'', ha affermato. ''Non ho sentito Berlusconi lo sentirò dopo aver sentito voi però gli accordi tra amici sono chiari e si mantengo e quindi è quello che faremo'', ha concluso.