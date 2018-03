LEGA SFONDA ANCHE A FIRENZE

lunedì 5 marzo 2018FIRENZE - Anche a Firenze il balzo in avanti piu' eclatante lo fa la LEGA. Un risultato storico visto i precedenti in provincia e all'ombra della cupola del Brunelleschi. Se all'interno della coalizione di centrodestra la LEGA e' nettamente il primo partito, con diverse lunghezze su Forza Italia, sono pero' le cifre reali a fare la vera radiografia del successo. Nel 2013, alla Camera, la formazione oggi guidata da Matteo Salvini non arrivo' all'1%, fermandosi allo 0,62% con 3.746 voti. In questa tornata elettorale il Carroccio, invece, sfiora il 13% (12,94%), e si porta a casa 75.543 preferenze. Stessa dinamica per l'accesso a palazzo Madama: 3.700 voti e 0,6% nel 2013; 70.908 oggi, la somma cioe' dei 29.944 schede prese a Firenze (l'11,9%) e le 41.603 nel collegio di Sesto Fiorentino (14,17%). All'interno di questa cornice incrementa anche il M5s che, al Senato, passa dai 103.000 voti del 2013 a circa 118.000. I 5 stelle poi strappano approssimativamente 11.000 crocette in piu' anche alla Camera: 118.000 cinque anni fa, 129.000 oggi.