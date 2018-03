LOMBARDIA: CAPPOTTO! 51 A 4

lunedì 5 marzo 2018Non ci sara' un solo parlamentare eletto dal Movimento 5 Stelle in Lombardia nei 55 collegi uninominali tra Camera e Senato. A scrutinio quasi ultimato, il centrodestra e' dato vincitore in 51 seggi mentre il centrosinistra in 4, tutti a Milano. Il M5s non e' cresciuto in Lombardia come nel resto del paese dato che alla Camera nelle tre circoscrizioni lombarde nel 2013 aveva preso il 20,1% e al Senato si era fermato al 17,4%, mentre al momento alla Camera e' di poco sopra il 20% e al Senato e' al 21%. Perdono nei collegi anche alcuni big schierati dai 5Stelle come Danilo Toninelli, candidato nel collegio di Cremona del Senato, che si ferma al 22% sconfitto nettamente dalla candidata del centrodestra Daniela Santanche' (48%), Vito Crimi (terzo con il 17% nel collegio del Senato a Lumezzane) mentre a Varese Gianluigi Paragone lotta per il secondo posto con il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri, entrambi lontanissimi da Stefano Candiani (Lega) che sfiora il 50%. Nessun problema per tutti i big del centrodestra candidati in Lombardia: da Ignazio La Russa a Paolo Romani, da Licia Ronzulli a Mariastella Gelmini, da Giuseppina Versace a Stefania Craxi, da Michela Vittoria Brambilla a Laura Ravetto, hanno tutti facilmente vinto i loro collegi. Per il centrosinistra, probabile la vittoria di solo 4 candidati, tutti a Milano: Lia Quartapelle, Bruno Tabacci e Mattia Mor alla Camera e Tommaso Cerno al Senato.