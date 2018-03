EMILIAROMAGNA: CENTRODESTRA!

lunedì 5 marzo 2018Gli eredi del Pci, che hanno guidato praticamente tutti i comuni dal dopoguerra a oggi, mollano la presa per far spazio a Movimento 5 stelle e al centrodestra, con la Lega a far da traino, che dopo le elezioni politiche del 4 marzo diventa il primo partito in regione. Quando sono state scrutinate oltre due terzi delle schede la fotografia è ormai nitida. Alla Camera - ma i dati del Senato sono speculari - la coalizione di centro destra si afferma con il 33,75% delle preferenze, con in testa la Lega che totalizza il 20% e Forza Italia appena il 10% (FdI 3,3% e Noi con l'Italia lo 0,59%). Il Partito democratico, assieme alle liste che hanno formato la coalizione di centro sinistra, hanno raggiunto il risultato storico (in negativo) del 30,2% (nel 2013 avevano ottenuto il 37%), con il partito di Renzi fermo al 26%, +Europa della Bonino con il 2,9% delle preferenze, la lista Insieme - sponsorizzata dallo stesso Romano Prodi - lo 0,73% e Civica Popolare del ministro Lorenzin a 0,56%. E' il partito di Luigi Di Maio la ''mina a grappolo'' esplosa un po' ovunque in una regione dove i grillini non erano mai riusciti a ''fare il botto'', se si esclude della città di Parma ''rubata'' sei anni fa dal fuoriuscito Federico Pizzarotti. Qui, nella regione guidata dal governatore Stefano Bonaccini, i candidati Cinquestelle totalizzano il 27,7% delle preferenze superando appunto nettamente il Pd che non è più il primo partito. Liberi e uguali va meglio che in altre parti d'Italia, ma certamente il 4% delle preferenze non può considerarsi un risultato soddisfacente soprattutto per il ''carico da 90'' che portavano sulle spalle candidati come l'ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani.