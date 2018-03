PERCENTUALI DEL TRIONFO LEGA

lunedì 5 marzo 2018La Lega nazionale si afferma con numeri importantissimi in centro Italia e Meridione e batte l'alleato Berlusconi ovunque. La Lega supera Forza Italia in Piemonte (22,95% rispetto a 14,20%), Lombardia (28,72% a 14,02%), Veneto (32,24 a 11%), Friuli Venezia-Giulia (26,24% a 12,16%), Liguria (20,70% a 12,77%), Emilia Romagna (20,12% a 10,33%), Umbria (20,35% a 11,73%), Lazio (13,30% a 13,22%). In Abruzzo e al Sud, dove prevalgono i grillini, la coalizione di centrodestra vede ancora in testa Forza Italia rispetto alla Lega: il Carroccio raggiunge percentuali lusinghiere in regioni dove non era mai stata presente con liste e candidati, segno che la linea politica nazionalista di Matteo Salvini è giusta: 4,44% in Campania, 8,65% in Molise, 6,65% in Puglia, 7,55% in Basilicata, 6,09 in Calabria, 5,54% in Sicilia. Il Pd rimane primo partito solo in Toscana (30,68%) solo nel primo collegio uninonimale, mentre nel secondo il centro-destra è avanti, in Emilia Romagna (ma la coalizione del centro-destra è più forte di quella del centro-sinistra) con il 26,30% dei voti, in Umbria (ma anche qui la coalizione del centro-destra è più forte di quella del centro-sinistra) con il 25,39%. In Toscana la Lega tallona il Pd.