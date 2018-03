VENETO: LEGA 32% E' PRIMA!

lunedì 5 marzo 2018Che la LEGA ottenesse un buon risultato in Veneto era scontato, ma il 32% di preferenze al Senato registrato quando sono state scrutinate 4.540 sezioni su 4.739, ovvero il 95,8% del totale, supera qualsiasi previsione. Grazie a questo exploit, il centrodestra in Veneto supera abbondantemente il 40%, arrivando ben al 48%. Risultato che se non fosse per la LEGA sarebbe lontano, con Forza Italia che si ferma all'11%, Frateli d'Italia che arriva al 4,4% e Noi con l'Italia Udc che supera di poco l'1%. Il Movimento 5 stelle, primo partito a livello nazionale, qui e' invece il secondo con il 24% di preferenze, risultato che l'intera coalizione di centrosinistra non riesce nemmeno a eguagliare, fermandosi appena al 20,5%. Il Partito democratico raccoglie infatti il 17,1% delle preferenze, +Europa il 2,6%, Italia Europa Insieme lo 0,5% e la Civica popolare Lorenzin lo 0,4%. Tutti fuori dal Senato, se il voto nazionale fosse lo specchio di quello veneto, gli altri partiti. Liberi e Uguali si ferma al 2,4%, il Popolo della famiglia all'1%, Casapound allo 0,8%, Italia agli italiani allo 0,7%, Potere al popolo allo 0,6%, Grande nord allo 0,4%, Partito valore umano allo 0,3%, Per una sinistra rivoluzionaria allo 0,1% e Partito repubblicano Ala allo 0,1%