SALVINI: LEGA PUNTA AL 20%

venerdì 2 marzo 2018Record storico di voti per la Lega e sorpasso su Forza Italia. Matteo Salvini chiude a Milano con Attilio Fontana una campagna elettorale che per la prima volta ha portato il partito che fu di Umberto Bossi a giocarsela al Sud. Forte dei sondaggi positivi e della ''aria buona'' che riferisce di sentire ai comizi e tra la gente, il segretario leghista e' convinto di fare un ottimo risultato e spera di festeggiare, nella notte tra il 4 e il 5 marzo, il record storico di voti della Lega, andando ben oltre il 10 per cento preso alla politiche del 1996, quando il Carroccio del senatur corse 'da solo' dopo il 'ribaltone' che a fine '94 fece cadere il primo governo Berlusconi. Salvini non nasconde di puntare al 20 per cento - obiettivo arduo - o quanto meno al sorpasso di FI. Nel dialogo riservato con Giorgia Meloni e Raffaele Fitto, captato dai cronisti ieri a Roma, la leader di Fratelli d'Italia si diceva convinta che la Lega ''arrivera' prima'' nella coalizione. A Meloni, Salvini rispondeva: ''Non so, so che io prendero' il 30%''. Tra i suoi collaboratori il convincimento e' che Salvini non sia riuscito a terminare la frase e che il valore confidato agli alleati fosse riferito al dato relativo alle sole Regioni del Nord, dove il centrodestra dovrebbe fare l'en plein di collegi e consensi. Perche'' il centrodestra vinca le elezioni - come Salvini dice di auspicare - deve arrivare al 40% e per ottenere questo risultato saranno ''determinanti'' diversi collegi del Sud e del centro Sud, come il leader leghista ripete ormai da settimane. Salvini ha detto di aspettarsi di prendere il 10 per cento al Sud e se accadrà sarà la Lega primo partito del centrodestra e Salvini a palazzo Chigi.