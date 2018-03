AL TOP FIDUCIA AMERICANI

venerdì 2 marzo 2018Le politiche economiche, salariali e fiscali della presidenza Trump hanno dato una sferzata di ottimismo al popolo americano. La fiducia degli statunitensi è notevolmente aumentata a febbraio 2018, andando oltre le attese degli analisti e superando la media già storico record del 2017 (96,8 punti, la più alta dal 2000, in pieno boom economico Usa), nonostante la lieve flessione rispetto alla stima preliminare. Secondo quanto riportato dall'Università del Michigan, il dato finale sulla fiducia dei consumatori a febbraio si è attestato a 99,7 punti, dopo i 95,7 punti della fine di gennaio e i 99,9 punti di metà febbraio; gli analisti attendevano un dato a 99,5 punti. Il sottoindice che misura la fiducia sulle condizioni correnti dell'economia è cresciuto a 114,9 punti, dopo i 110,5 della fine di gennaio, ma in calo dai 115,1 punti di metà mese. Quello che misura la fiducia sulle condizioni future è aumentato a 90 punti, dopo gli 86,3 punti di fine gennaio, ma è sceso rispetto ai 90,2 della stima preliminare. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno sono al 2,7%, come alla fine di gennaio e a metà febbraio, mentre quelle a cinque anni sono rimaste invariate al 2,5 per cento