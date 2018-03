VISEGRAD FORTE ALLEANZA A 4

venerdì 2 marzo 2018Nell'Unione europea non esiste un'alleanza piu' stretta e piu' efficace di quella in vigore tra i paesi dell'Europa centrale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in occasione della riunione dei presidenti dei parlamenti del gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria-V4) svoltasi oggi a Budapest. Per l'Ungheria era presente il presidente del parlamento Laszlo Kover, per la Slovacchia l'omologo Andrej Danko, per la Repubblica Ceca i presidenti della Camera, Radek Vondracek, e del Senato, Milan Stech, cosi' come per la Polonia erano presenti Marek Kuchcinski, presidente della Camera, e Stanislaw Karczewski, presidente del Senato. Il ministro magiaro, citato dal sito di informazione ''hirado.hu'', ha detto che il V4 e' stato ''marchiato'' e quando i premier di Visegrad si incontrano ''hanno addosso gli occhi dell'intera elite politica e della stampa europea''. Szijjarto ha ricordato che in termini di questioni economiche il commercio tra Germania e V4 è del 55% piu' alto del commercio franco-tedesco, pertanto, a suo vedere, questa è l'asse dell'attivita' economica europea. Il capo della diplomazia magiara ha detto che i paesi dell'Europa centrale appaiono come la spina dorsale economica della moderna industria manifatturiera tedesca, che e' la spina dorsale dell'economia europea. Il ministro ha ricordato che bisognerebbe prendere sul serio l'obiettivo stabilito all'inizio della presidenza ungherese del V4 - che termina a giugno - e creare una cooperazione a tutti i livelli tra gli Stati. Szijjarto ha aggiunto che le politiche economiche sono stabilite dai governi di Visegrad sulla base del buon senso e della razionalità.