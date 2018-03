THERESA MAY: 5 PUNTI BREXIT

venerdì 2 marzo 2018LONDRA - Theresa May illustra i cinque principi che dovrebbero regolare i nuovi rapporti commerciali tra Regno Unito e Unione Europea. Per prima cosa, ha detto la premier nel discorso che sta tenendo alla Mansion House, a Londra, dovranno esserci ''impegni reciproci e vincolanti per garantire una concorrenza equa e aperta''. Inoltre, May indica la necessità di istituire un ''meccanismo di arbitrato'' completamente indipendente per risolvere gli eventuali contenziosi tra Londra e Bruxelles. Il terzo punto riguarda la necessità di mantenere una dialogo aperto ed istituire strumenti per una costante consultazione tra Regno Unito e Ue. Al quarto punto, la premier britannica chiede la sottoscrizione di un accordo per la protezione dei dati e, quale ultimo punto, indica la necessità che Regno Unito e Ue mantengano aperti i legami tra i rispettivi popoli. ''Quando lasceremo l'Ue, il Withdrawal Bill'' farà sì che ''i casi saranno decisi nei tribunali britannici. Ma quando sarà appropriato i nostri tribunali continueranno a guardare alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come fanno per la relativa giurisprudenza nei tribunali di altri Paesi''. Lo ha dichiarato la prima ministra britannica.