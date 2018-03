BORSE CROLLANO SU DAZI USA

venerdì 2 marzo 2018Una possibile guerra commerciale scatenata dalla decisione di Trump di imporre dazi su alluminio e acciaio pesa sulle Borse del Vecchio Continente dopo aver affossato Wall Street (-2%) e l'Asia. Ieri il presidente Usa ha annunciato che la prossima settimana approvera' dazi per proteggere l'industria siderurgica americana e ha indicato che dovrebbero essere del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Mancano ancora tutti i dettagli su applicazione ed eventuali esenzioni, ma tanto e' bastato per affossare l'azionario, con Wall Street che ha portato in negativo il bilancio da inizio anno. In Europa, al giro di boa della seduta, Francoforte e' sui minimi da sei mesi con il Dax in calo del 2,23%, Londra cede l'1% e Parigi l'1,7%. Male anche Piazza Affari con il Ftse Mib che e' anche tornato sotto la soglia dei 22mila punti a 21.929 e oscilla ora su tale livello con una flessione dell'1,85% a 22.032 punti. Soffre tutto il settore auto europeo, il peggiore in Europa con un calo del 2,5% che rischia di fare i conti con un aumento dei costi delle materie prime grezze. La peggiore nel comparto e' Fca (-5%) fortemente penalizzata anche dai dati sulle immatricolazioni auto. Male gli altri titoli della scuderia Agnelli: Exor -4,30%, Ferrari -2,70%, CnhI -3,45%. Negativi energetici (Eni -0,94%, Enel -0,69%) e finanziari, con Intesa Sanpaolo a -1,96%, Generali -0,68%, Mediobanca -1,49%. Si salva Telecom Italia (-0,05% a 0,7394 euro per azione) in vista della cruciale prossima settimana in cui alzera' il velo sui conti 2017 e sul nuovo piano industriale. Mediaset -1,32%.