VOTO: UNICREDIT VEDE NERO

venerdì 2 marzo 2018In attesa dell'esito del voto italiano (i seggi chiuderanno alle 23, i risultati ufficiali dello spoglio arriveranno lunedi'), i sondaggi suggeriscono che un ''hung parliament'', un Parlamento senza una chiara maggioranza, e' il risultato piu' probabile, mentre una vittoria del centro-destra e' ''il secondo scenario possibile''. Lunedi' mattina, quando gli investitori torneranno alle contrattazioni, ''ci sara' forse un risultato, ma non e' detto che l'incertezza sia svanita'', si legge in una nota di UniCredit, secondo cui ''l'approccio dei mercati sara' abbastanza costruttivo''. Lo scenario di base, spiegano gli analisti, e' che ci sara' uno stallo e che ''dopo un periodo di negoziati, con alcuni rischi, dovrebbe essere formata una coalizione di governo. Questo dovrebbe essere ben visto dai mercati e gettare le basi per una riduzione, in certa misura, dello spread''. Attualmente il differenziale tra i BTp decennali e i Bund di pari scadenza e' di circa 130 punti base. ''Se i BTp saranno sotto pressione a causa di un'incertezza iniziale, un allargamento dovrebbe essere abbastanza limitato perche' gli yield dovrebbero diventare attraenti relativamente in fretta'', si legge nella nota, in cui si precisa che movimenti piu' ampi si potrebbero vedere in caso di netta vittoria dei partiti populisti. ''Il rischio maggiore e' che uno dei partiti populisti metta a segno una performance abbastanza solida da giocare un ruolo nel prossimo governo. Un'ipotesi di questo tipo non e' ancora stata prezzata e porterebbe a pressioni sullo spread''.