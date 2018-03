LA GRANDE FINANZA TIFA PD

venerdì 2 marzo 2018Se l'Economist dovesse votare ''sceglierebbe per la continuita' di un governo di centro-sinistra del Pd. Perche' la nazione e' stata gestita con sensibilita' e con il 'jobs act' ha introdotto poche riforme in un sistema che ancora protegge coloro con un lavoro a tempo indeterminato, incoraggiando le aziende ad assumere giovani''. Cosi' l'editoriale dell'Economist sulle elezioni italiane, intitolato ''Povera Italia''. Tuttavia, ''i sondaggi suggeriscono che gli elettori, stanchi di anni di austerity e di conflitti intestini al Pd, puniranno il partito alle urne, che non sara' in grado di governare da solo'', continua la testata britannica. ''L'Italia e' irrimediabilmente bloccata. Il 'male minore' potrebbe essere una larga coalizione sotto l'egida del capo di Stato Sergio Mattarella. Con tutti i difetti di una soluzione simile, questa ha consentito all'Italia di cavarsela quando Berlusconi si dimise alla luce della crisi del debito nel 2011. L'attuale premier Paolo Gentiloni e' stato in carica poco piu' di un anno, ma ha dimostrato di avere le abilita' diplomatiche per gestire una bestia cosi' ingombrante. E con Carlo Padoan, l'Italia ha avuto la fortuna di avere un astuto ministro dell'Economia che capisce la necessita' della disciplina fiscale e delle riforme''. E, nell'interesse dell'Italia, ''entrambi meritano di restare al proprio posto''. L'Economist attacca Berlusconi, ''un truffatore condannato'' e Matteo Salvini: ''parlerebbe ai mercati uno che ha definito l'euro un crimine contro l'umanita''', e Di Maio, ''un 31enne senza alcuna esperienza di gestione di qualcosa ad eccezione di un sito web''. Insomma, la grande finanza di cui l'Economist è giornale di riferimento, tifa Pd.