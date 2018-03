DER SPIEGEL: PERICOLO ITALIA

venerdì 2 marzo 2018BERLINO - Un editoriale del ''Der Spiegel'' a firma di Jan Fleischhauer attacca l'Italia alla vigilia delle elezioni del 4 marzo, definendo pagliaccesco il suo panorama politico e mettendo in guardia dai rischi che l'Italia rappresenta per la Germania e la tenuta dell'eurozona a causa del suo debito pubblico, della sua scarsa crescita economica e di quella che l'editoriale descrive come una diffusa mancanza di senso civico. L'Italia, scrive l'editoriale, e non Grecia e Portogallo, ha sempre rappresentato e continua a rappresentare il maggior rischio sistemico per la zona euro. L'editoriale non risparmia un attacco al presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi, la cui politica espansiva ''ha portato all'Italia 45 miliardi di euro di risparmio sugli interessi nei quasi tre anni del governo Renzi''. ''Il debito italiano ora e' anche il nostro debito'', scrive l'editoriale del settimanale tedesco. Solo tra il 2015 e il 2017, la Bce ha assunto oltre 300 miliardi di euro di debito sovrano italiano. La comunitarizzazione dei debiti che raccomandano alla Spd e' stata a lungo una realta'. La Bce, sostiene l'autore dell'articolo, ''ha di fatto gestito una politica monetaria italiana per sei anni''. La DZ Bank ha calcolato che i risparmiatori tedeschi hanno perso tra il 2010 e il 2016 un totale di 344 miliardi di euro di interessi attivi. Per l'anno appena concluso, verranno aggiunti altri 90 miliardi. I tedeschi, conclude l'autore, ''sono un popolo paziente. Coraggiosamente osservano come le loro riserve per la vecchiaia si dissolvono''.