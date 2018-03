ECONOMIST SPERA VINCA CAOS

venerdì 2 marzo 2018LONDRA - ''E' molto improbabile che dalle elezioni che si terranno in Italia domenica prossima 4 marzo emerga una maggioranza stabile'': ne e' convinto il settimanale britannico ''The Economist'' che al tema dedica un lungo articolo nella sua ultima edizione. Il giornale sottolinea ''la particolarita', tutta italiana, per cui diversi leader di partito negli ultimi giorni della campagna elettorale si sono presentati agli elettori come se fossero gia' investiti nell'incarico di primo ministro: e' il caso di Matteo Salvini, leader del partito di destra euroscettico della Lega e di Luigi Di Maio, candidato premier del populista ed euroscettico Movimento 5 stelle (M5s). Non lo ha fatto invece l'anziano e piu' volte ex primo ministro Silvio Berlusconi, che pur essendo tornato inaspettatamente al centro della vita politica italiana non potrebbe in alcun caso ricoprire l'incarico di capo del governo a causa di una condanna penale: si e' dovuto limitare ad indicare in sua vece l'attuale presidente del Parlamento europeo, il pacifico Antonio Tajani''. ''Questo proliferare di auto-candidature e di candidature per interposta persona - secondo ''The Economist'' - e' giustificato dal fatto che in base agli ultimi sondaggi d'opinione permessi dalla legge l'esito di queste elezioni e' quantomai incerto ed all'indomani del voto l'Italia si potrebbe trovare nella scomoda posizione di non avere una maggioranza parlamentare in grado di governare''. Almeno, questo è quello che spera l'Economit, notoriamente filo-Ue e radical di sinistra.