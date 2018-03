MONTI: LEGGE FORNERO OTTIMA

giovedì 1 marzo 2018PARIGI - ''Ho una visione essenzialmente positiva di questa legislatura. Quando ho lasciato l'incarico, avevamo messo l'Italia sulla strada dell'equilibrio di bilancio, delle riforme strutturali e dell'impegno europeo. Posso avere dei giudizi piu' o meno positivi su alcune cose, ma e' innegabile che i governi Letta, Renzi e Gentiloni hanno iscritto l'Italia sulla via che avevamo tracciato'': lo dice l'ex premier, Mario Monti, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Monde. Quanto alle attuali elezioni, aggiunge, ''le promesse fanno parte delle campagne elettorali. Ma e' vero che questa volta si e' perso ogni senso della misura''. Alla domanda se la prossima maggioranza tornera' a suo avviso sulla riforma Fornero il Professore risponde: ''Se volete un pronostico penso che non ci saranno modifiche profonde del testo, semplicemente perche' questo comporterebbe l'attacco dei mercati finanziari''. In sostanza, Mario Monti afferma che l'Italia è sotto ricatto: qualsiasi governo provasse a ridare dignità al lavoro cancellando la legge Fornero che era stata ''chiesta'' dalla Ue, secono Monti accadrebbe che i mercati finanziari, espressione generica dietro la quale si celano speculatori internazionali specialisti nelle aggressioni finanziarie, tra i quali Goldman Sachs per cui Mario Monti stesso ha lavorato, darebbero l'assalto all'Italia. Quindi, secondo Mario Monti l'Italia deve solo subire le nefaste conseguenze della legge Fornero e tacere.