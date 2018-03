ITALIANI, I POVERI DELLA UE

giovedì 1 marzo 2018Renato Brunetta: “L'Istat si congeda dal governo Renzi-Gentiloni pubblicando gli ennesimi dati negativi sull'economia italiana. Secondo l'istituto di statistica, infatti, la disoccupazione italiana è risalita nel mese di gennaio all'11,1%, in rialzo del +0,2% rispetto al mese precedente.Un dato nettamente in controtendenza rispetto all'andamento del mercato del lavoro dell'Eurozona, il cui tasso di disoccupazione è sceso all'8,6%, ai livelli registrati nel dicembre 2018, con il tasso di disoccupazione tedesco che si è portato addirittura al minimo storico del 3,6%. Un miraggio, per la nostra economia. Anche l'aumento degli occupati, soprattutto quello relativo ai giovani, è stato dovuto alla crescita in misura consistente dei dipendenti a tempo determinato, mentre calano i permanenti e gli indipendenti. Più precari, meno lavoro di lungo periodo, in sintesi. Non è finita qua. La stima delle persone in cerca di occupazione è, infatti, tornata a crescere in percentuale pari al +2,3%, dopo cinque mesi consecutivi in cui era calata. Ancora, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Eurostat, gli italiani, con una media di 27.700 euro di Pil pro-capite, sono più poveri della media nell'Unione europea, dove il Pil pro capite è di 29.200 euro. Meno male che sono gli ultimi dati che ci tocca leggere in questa legislatura, ci viene da dire. Una legislatura in cui i governi di centrosinistra che si sono susseguiti hanno fatto diventare l'Italia l'ultima ruota del carro nell'Unione Europea, portandola a una poco invidiabile situazione che non ha precedenti nella storia e che ci costringe a guardare le economie degli altri stati membri dall'ultima posizione in classifica''.