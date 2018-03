LEGA:VIA 600.000 CLANDESTINI

giovedì 1 marzo 2018MILANO - ''Espellere 600mila immigrati clandestini dall'Italia, come promesso sia da Salvini che da Berlusconi, e di questi espellerne 100mila dalla sola Lombardia, come annunciato da Attilio Fontana, è un obiettivo reale e concreto, che realizzeremo in tempi rapidi, anche se il Pd, Renzi e Giorgio Gori sostengono il contrario. Si può fare, basta volerlo, e l'esempio concreto arriva dall'amministrazione del centrodestra il Comune di Sesto San Giovanni, città che in sette mesi ha ritrovato decoro, ordine e legalità, dopo decenni di lassismo della sinistra, con oltre 200 daspo urbani effettuati dalla giunta in coordinamento con la Prefettura di Milano''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda. ''Il buon Governo della città di Sesto San Giovanni - aggiunge - dimostra la bontà delle ricette politiche e amministrative del centrodestra a trazione leghista: questo è il modello che dobbiamo esportare anche a livello nazionale dove, oltre ai daspo urbani, procederemo ai rimpatri dei 600mila clandestini presenti sul territorio nazionale, come promesso sia da Salvini che da Berlusconi. Via tutti i clandestini, via tutti i delinquenti dalle nostre strade, via 600mila clandestini dall'Italia e 100mila dalla Lombardia: si può fare e lo faremo con la Lega al Governo''.